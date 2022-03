Scoop in arrivo dall’Isola dei Famosi 2022! Oggi è una giornata particolarmente ricca di indiscrezioni ed a fornirle è stata l’esperta di gossip Deianira Marzano che ha deciso di deliziarci con due chicche niente male in merito al reality condotto da Ilary Blasi (video in apertura).

Isola dei Famosi 2022: due scoop svelati da Deianira Marzano

L’Isola dei Famosi 2022 prenderà ufficialmente il via il prossimo 21 marzo ma già da ora trapelano alcune interessanti indiscrezioni. A svelarcele è stata Deianira Marzano attraverso le sue Instagram Stories.

L’esperta di gossip ed influencer ha svelato un retroscena in merito al contenuto del cosiddetto kit di sopravvivenza di cui ogni naufrago è in dotazione:

Ragazzi vi do uno scoop fresco fresco sull’Isola dei Famosi: mi è stato detto da chi è lì che nel kit di sopravvivenza ci sono i preservativi!

Tra le altre notizie fresche di giornata, anche una relativa ad un concorrente il quale avrebbe contratto il Covid proprio ad un passo dall’esordio dell’edizione dell’Isola:

Oggi è proprio una giornata di gossip che riguarda l’Isola dei Famosi. Ci sono stati i servizi fotografici di tutti i concorrenti e Silvano Michetti, uno dei Cugini di Campagna ha il Covid e quindi non ha potuto partecipare.

Isola dei Famosi: cast di concorrenti, le coppie

Guendalina e Edoardo Tavassi (coppie)

Carmen Di Pietro con il figlio Alessandro Iannoni (coppie)

Lory Del Santo e Marco Cucolo (coppie)

Jeremias e Gustavo Rodriguez (coppie)

I Cugini di Campagna (coppie)

Clemente Russo e Laura Maddaloni (coppie)

Single donne

Ilona Staller (single)

Floriana Secondi (single)

Roberta Morise (single)

Estefania Bernal (single)

Jovana Djorkevic (single)

Single uomini