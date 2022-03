L’Isola dei Famosi 2022 partirà ufficialmente il prossimo 21 marzo su Canale 5. Alla conduzione del reality show troveremo nuovamente Ilary Blasi mentre gli opinionisti saranno Nicola Savino e Vladimir Luxuria e in Honduras rivedremo Alvin.

Isola dei Famosi 2022, concorrenti e ultime news sul cast

Ma quali saranno i concorrenti che sbarcheranno in Honduras per partecipare alla nuova edizione? Come ben sapete quest’anno vedremo due gruppi distinti: single e coppie.

Gli amici di Blogo, affidabile fonte che non ne ha mai sbagliata una, hanno già confermato la maggior parte dei possibili naufraghi, eccoli a seguire:

Ilona Staller (single)

Floriana Secondi (single)

Nicola Vaporidis (single)

Guendalina e Edoardo Tavassi (coppie)

Carmen Di Pietro con il figlio Alessandro Iannoni (coppie)

Lory Del Santo e Marco Cucolo (coppie)

Carolina Morace (single)

Jeremias e Gustavo Rodriguez (coppie)

I Cugini di Campagna (coppie)

Roberta Morise (single)

Clemente Russo e Laura Maddaloni (coppie)

Tutti gli altri nomi che girano in rete, invece, sono da prendere con le pinze.

Isola dei Famosi, spunta una band famosa tra i possibili concorrenti https://t.co/kPj9mq9bIM#isola — BlogTivvu.com (@blogtivvu) February 22, 2022