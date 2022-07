E’ morta Irene Fargo. La celebre cantante, famosa soprattutto negli anni ‘90, si è spenta ad appena 59 anni, così come annuncia la sua collega Giovanna Nocetti attraverso un post su Facebook.

Negli anni ‘90 ha avuto molto successo sfiorando la vittoria del Festival di Sanremo per due volte. Dopo la gloria, per Irene Fargo anche molto dolore per via di un marito violento.

La sua collega Giovanna Nocetti, in un toccante post su Facebook ha scritto: “Ciao Irene, voglio ricordarti così. Ci siamo volute bene sinceramente. Mi mancherai”.

Nata nel 1962, Irene Fargo (il cui vero nome era Flavia Pozzaglio), aveva iniziato a cantare da giovane nel coro. Successivamente ha debuttato al Festival di Castrocaro e, dopo aver conosciuto Enzo Miceli, aveva assunto il suo pseudonimo pubblicando il suo 45 giri di esordio.

Irene aveva partecipato per due volte al Festival di Sanremo, entrambe nella categoria Nuove Proposte: nel 1991 con La donna di Ibsen e l’anno seguente con Come una Turandot (arrivando seconda in entrambe le occasioni).

Dopo il grande successo Irene Fargo è sparita misteriosamente dalle scene per ricomparire raccontando in televisione, ospite di Chi l’ha visto? la sua drammatica storia personale:

Il mostro lo avevo in casa, lui mi picchiava e io fingevo di essere morta. Avevo una bimba, la mia carriera andava a gonfie vele, lui era una persona straordinaria. Così credevo.

Poi la violenza:

Pensavo: ‘Questo non è l’uomo che ho sposato’. Mi ha portato all’isolamento, se mi contattavano per lavoro, rispondeva che ero ricoverata in ospedale per una malattia terminale.

Per merito dell’amore delle sue figlie, Irene ha trovato la forza di chiudere il suo matrimonio riprendendo in mano la sua vita e dando vita a collaborazioni importanti con Gigi D’Alessio, Lucio Dalla e Renato Zero.