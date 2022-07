Chiara Ferragni, cachet da “urlo” per Sanremo 2023? Scoppia la polemica: Facchinetti interviene

Chiara Ferragni sarà la co-conduttrice del Festival di Sanremo 2023. Al fianco di Amadeus l’imprenditrice digitale condurrà la serata di apertura e quella di chiusura della celebre kermesse musicale.

Prime polemiche sul cachet di Chiara Ferragni a Sanremo 2023

Parliamo della settimana di Sanremo per quanto riguarda la 73esima edizione che inizierà martedì 7 e si concluderà sabato 11 febbraio 2023. Sono in grado di dirvi oggi chi sarà la prima co-conduttrice del prossimo Festival di Sanremo: co-conduttrice nella prima sera, quindi martedì 7 e co-conduttrice nell’ultima sera, quindi sabato 11. Apre e chiude il Festival di Sanremo sul palco dell’Ariston Chiara Ferragni!

Dopo l’annuncio di Amadeus, la Ferragni ha voluto ringrazialo pubblicamente:

Grazie ad Amadeus per avermi voluto al suo fianco per aprire e chiudere Sanremo 2023.

Secondo Diva e Donna, la Ferragni per le due serate di Sanremo 2023 si porterebbe a casa un bel gruzzoletto che ammonta a circa 100mila euro. Guadagni superiori rispetto a quelli di Sabrina Ferilli e Drusilla Foer che si sarebbero “accontentate” rispettavamente di 25 e 15mila euro.

In difesa di Chiara Ferragni, così come riportano le colleghe di Isa&Chia, è sceso in campo Francesco Facchinetti:

Ci sono stati degli ospiti che al Festival di Sanremo hanno preso anche 500/600 mila euro per una serata. Ci sono stati direttori artistici, presentatori che hanno preso più un milione di euro. E poi ricordatevi che il prezzo che una persona prende è direttamente proporzionale a quanti soldi fa guadagnare al Festival di Sanremo. Quindi se Sanremo mette sul palco Chiara, vuol dire che Sanremo guadagna grazie a Chiara Ferragni, gli sponsor eccetera eccetera almeno 30 volte tanto.

Il suo discorso non fa una piega!