Il colpo di scena al Grande Fratello è servito ed a realizzarlo, a sorpresa, è stato Alex Schwazer nel bel mezzo delle nomination di ieri. Secondo lo sportivo, Beatrice Luzzi avrebbe una cotta per lui, tanto da averglielo confidato mentre erano a letto, prima della conoscenza approfondita con Garibaldi. Ma lei smentisce tutto con forza prendendo fortemente le distanze.

Alex lancia la bomba su Beatrice che sbotta nella notte

Nel corso delle nomination palesi, Alex ha fatto una rivelazione inaspettata su Beatrice Luzzi, lasciando tutti a bocca aperta (lei compresa):

Io nomino Beatrice perché sta giocando. Perché non trovo altra ragione affinché una donna di 52 anni si metta insieme ad un ragazzo e questa cosa dura esattamente dieci giorni, proprio tu che sei sempre preoccupata dell’immagine che dai ai tuoi figli fuori. Secondo te cosa pensano? Pensarci prima, no? Secondo me è stato molto utile per creare ulteriori dinamiche, litigi…

Beatrice ha provato a difendersi ma Alex ha insistito:

Tu hai detto che sei troppo anziana per diventare mamma e quindi non puoi precludere a Giuseppe questa cosa, ma secondo me non ci avete neanche parlato di questa cosa. Poi hai detto che qui ti piace uno che in realtà è già sposato e non vuoi mettere in difficoltà. E sono io. Me lo hai detto tu! E’ successo ancor prima della cosa di Giuseppe.

“Ma sei un mitomane?!”, ha tuonato Beatrice, parlando di “fantapolitica”. Alex ha continuato:

Me lo ha detto tre settimane fa. Nella stanza da letto, poi tu hai detto che io sono affascinante e dopo hai detto ‘purtroppo è sposato però…’. Non sono io? Vabbè, sarebbe un altro ma vuol dire che la storia con Giuseppe non è seria.

“Bea sono sconvolto”, ha reagito Signorini. Beatrice, intanto, nella notte ha sbottato ancora, negando le parole dello sportivo e aggiungendo:

A me non è mai piaciuto Alex, proprio non è il mio tipo. Ma per carità di Dio! Ma chi l’ha mai considerato?! Ma è fuori di testa!

beatrice: “a me non è mai piaciuto alex, proprio non è il tipo mio ma per carità de dio, ma chi l’ha mai considerato. ma è fuori di testa.”

BEATRIX IO TI VENERO TE LO GIURO TANTISSIMO CON TUTTO IL CUORE #grandefratello pic.twitter.com/gCmBvCSkAG — ʅʌυɾʌ (@cheansiax) October 19, 2023

Lui, di contro, parlando con Garibaldi e Paolo ha ribadito quanto detto durante le nomination palesi.