Gabriel Garko, concorrente di Ballando con le Stelle 2022, ancora vittima di un infortunio. Non c’è pace per l’attore che, alla vigilia della prima finale del talent danzereccio in salsa vip di Rai1, è stato costretto ad un nuovo stop forzato. Era stata la stessa conduttrice Milly Carlucci ad annunciare la brutta notizia. Ma come sta oggi Gabriel Garko?

Gabriel Garko, come sta dopo il secondo infortunio

Dopo l’infortunio al braccio, questa volta Gabriel Garko starebbe soffrendo per il suo polpaccio. Durante gli allenamenti a Ballando con le Stelle 2022 qualcosa sarebbe andato storto (nuovamente!), ma stavolta l’infortunio sembrerebbe ancora più grave.

E’ quanto ha lasciato intendere, senza mezzi termini, la padrona di casa intervenuta alla trasmissione La Vita in diretta:

L’altro ieri è successo che purtroppo in allenamento Gabriel si è fatto male abbastanza seriamente al polpaccio. Ha avuto un tipico infortunio dei calciatori. Sai quando si fanno male alle due grandi fasce muscolari del polpaccio. Devo dire che è piuttosto grosso l’infortunio, però sabato sarà in pista. In qualche modo ce la faremo perché lui è un combattente pazzesco. Lunedì avrà un altro controllo e capiremo per la finalissima del 23, che cosa può fare.

Vedremo dunque se questa sera Garko ce la farà a scendere in pista.