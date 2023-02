Gli Incorvassi si esprimono su Martina Nasoni: messo in dubbio l’interesse per Daniele Dal Moro

Martina Nasoni prova davvero un interesse per Daniele Dal Moro? Il suo ingresso in qualità di ospite nella Casa del GF Vip le ha permesso di ritrovarsi con il suo ex fidanzato, ma a quanto pare le cose non sono poi andate come lei stessa sperava.

I dubbi degli Incorvassi di Martina Nasoni

Alla vigilia dell’ultima puntata del Grande Fratello Vip, Martina Nasoni si era sfogata criticando l’atteggiamento di Daniele e accusandolo di averla “usata” solo per capire il suo reale interesse per Oriana.

In puntata Dal Moro sarebbe stato rimproverato proprio per il modo in cui avrebbe trattato Martina (tanto da minacciare poi di voler lasciare il GF Vip). Martina, ad ogni modo, avrebbe deciso di lasciar andare l’ex fidanzato per la sua strada.

Ma cosa pensano, intanto, gli altri Vipponi dei due ex fidanzati? Ad esprimersi sono stati gli Incorvassi che hanno messo in dubbio il reale interesse di Martina per Daniele.

Edoardo Tavassi e Micol Incorvaia si sono ritrovati a commentare i due ex fidanzati, ed in particolare Martina, insieme ad Alberto De Pisis. Tavassi ha commentato:

Ogni tanto una telefonata, l’ultima di un’ora e mezza così. Nel mio caso se io fossi realmente interessato a una persona di certo faccio qualcosa in quei cinque anni, non aspetto il Grande Fratello. Non entri qua “sì sono venuta… magari, speriamo poi che…”. Capito?

A dire la sua è stata anche Micol:

E soprattutto se poi vedi che anche in quei cinque anni, se hai fatto qualcosa non è andata, possibilmente manco mi ci metto dopo il Grande Fratello…