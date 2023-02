Martina Nasoni si è detta confusa e delusa dal suo ex Daniele Dal Moro. Lo ha confidato all’amica Antonella Fiordelisi nel corso di una sua recente confidenza. La Nasoni, infatti, non si aspettava affatto il comportamento avuto dal suo ex dopo le parole importanti che le ha rivolto. Daniele si è successivamente riavvicinato ad Oriana e questo ha fatto sorgere dei dubbi leciti in Martina.

“Ti sono servita io per capire che Oriana ti piaceva veramente?”, si domanda oggi Martina Nasoni, dopo aver visto Daniele gettarsi nuovamente tra le braccia della venezuelana. “Mi sono sentita un po’ usata”, ha confessa ad Antonella, che ha preso le sue parti:

Martina ha proseguito nel suo sfogo:

Antonella ha avuto il sospetto che fuori gli Oriele possa piacere come coppia, “anche se poi non sono ancora una coppia, no?”, ed ha aggiunto:

Martina si è mostrata perplessa ed alla fine ha aggiunto, riferendosi a Daniele:

Antonella ha avuto modo di analizzare esternamente la situazione, commentando:

A me dispiace per te perché si vede che non stai reggendo bene questa situazione, non stai bene e non è carino perchè tu sei venuta qua per fare una esperienza anche per te stessa, nonostante tu sia ospite. Non sei concorrente ma poco cambia perchè comunque sei qui dentro e potrai crescere in tanti lati del tuo carattere qui. Il fatto è che sentirsi presi in giro, tra virgolette, non è bello, soprattutto se da parte di una persona che conosci da anni. Io avrei preferito che lui avesse detto cose più chiare in cortiletto quando ti ha vista.