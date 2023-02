L’ingresso di Martina Nasoni nella Casa del Grande Fratello Vip non sta andando come previsto. Daniele Dal Moro è sempre più vicino ad Oriana Marzoli e la Reina del twitter ha catturato nuovamente l’attenzione dell’ex tronista.

Anche per questo motivo, tra Martina e Daniele ci sono stati già alcuni scontri di fuoco che li hanno portati a litigare ferocemente proprio all’interno delle quattro mura della Casa del GF Vip.

Martina ha annunciato a Daniele di voler prendere le distanze: “Non mi sembra corretto nei confronti di Oriana. Per una sorta di vendetta… non ho minimamente intenzione di strumentalizzare il nostro rapporto”.

Daniele si è arrabbiato moltissimo:

Lo sfogo è proseguito in casa (inizialmente i due si trovavano in sauna):

Fai poco la furba altrimenti mi arrabbio. Tu puoi fare quello che vuoi, pensare quello che vuoi, io strumentalizzo questa cosa? Io più di essere carino con te, arrivare a litigare con Oriana perché sono stato carino con te, sinceramente non so cosa dirti. Ma per cosa? Perché ti saluto? Perché sto attendo anche a darti un abbraccio? Sei tu quella che non ha il bene sincero! Sei ridicola! Hai paura di stare in mezzo? In mezzo tu non ti ci metti se ti ci metto io. Non rivolgermi neanche la parola.