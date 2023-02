Attilio Romita, chiacchierando con Sarah Altobello in merito alla relazione d’amore tra Antonella Fiordelisi e Edoardo Donnamaria, ha svelato un suo pensiero personale sul futuro della coppia dopo il Grande Fratello Vip.

Attilio Romita fa una previsione su Antonella e Edoardo

Attilio ha detto: “Edoardo e Antonella stanno insieme, poi Antonella PER ME ha detto appena usciamo da qua lo mando a fare in cul*…” (con tanto di chiara gestualità con le mani quando evidenza il “per me”).

Al web che rema contro la “dottoressa” piace pensare che Antonella abbia confessato ad Attilio che, una volta fuori dal GF Vip, manderà a quel paese Edoardo riportando la frase in questa maniera:

Edoardo e Antonella stanno insieme, poi Antonella mi ha detto appena usciamo da qua lo mando a fare in cul*…

Basta ascoltare la clip per notare che il discorso di Attilio fa riferimento ad un suo pensiero e non ad una confessione di Antonella in prima persona.

L’astio nei confronti della Fiordelisi vi sta veramente rendendo tutti poco obiettivi, fatevelo dire (e chi vi scrive, vi ricordo, non nutre grande simpatia per Antonella).

