Incidente hot per Sophie al GF Vip: “Alessandro era nudo in confessionale…” – VIDEO

Sabato sera particolarmente bollente nella Casa del Grande Fratello Vip. La new entry Alessandro Basciano ha già “scombussolato” gli equilibri traballanti del reality, specie quelli di Soleil Sorge e Sophie Codegoni.

“Alessandro era nudo in confessionale”, il racconto di Sophie

Nel corso del party del GF Vip, Sophie ha spifferato a Giacomo Urtis di aver trovato Alessandro Basciano in confessionale proprio come mamma l’ha fatto (anche se non comprendiamo bene per quale motivo):

Mi sono ritrovata in confessionale con Alessandro nudo. Come ti sembra questo dj? Non professionale? Lui faceva le battute e io ho detto: “Vabbè, torno dal mio dj che non sei tu” e me ne sono andata.

Ecco il Video.



Per quanto riguarda Basciano, in queste ore sta facendo particolarmente discutere anche un video di Soleil che lo abbraccia in piena notte. A quanto pare però, la Sorge non si sarebbe nemmeno accorta e, a tal proposito, spunta un parere interessante su Twitter:

Erano abbracciati e lei aveva la gamba sopra di lui, lui le toccava il c**o e sono rimasti un bel po’ così… Ma lei ad un certo punto dice: ‘Come sono finita ad abbracciarti?’. Secondo me non se n’è accorta davvero.

Cosa ne pensate?