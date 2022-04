Incendio all’Isola dei Famosi 2022 ad un passo dalla diretta di stasera: cosa è accaduto in Honduras? Come ben sapete, Estefania ha parlato con Guendalina infrangendo il regolamento. Per questo motivo i naufraghi non hanno avuto la loro bella fiamma ardente per 24 ore.

Incendio all’Isola dei Famosi 2022, il fuoco distrugge il paravento

La mancanza di fuoco ha creato più di qualche malumore ma, trascorse le 24 ore, i naufraghi appartenenti al gruppo dei Tiburon lo hanno avuto nuovamente nel loro accampamento.

Nella foga di riaccenderlo, il paravento costruito con delle palme secche e della legna, utilizzato per proteggere la fiamma dal cattivo tempo, ha letteralmente preso fuoco creando un piccolo incendio.

Jeremias Rodriguez è stato il primo che ha commentato proprio perché aveva avvisato il resto del gruppo di non utilizzare legnetti troppo piccoli.

Di fronte lo sgomento nei confronti dell’incendio divampato sull’Isola dei Famosi, solamente Guendalina Tavassi si è fatta una risata contro il gruppo avversario:

Vedi? Si lamentavano che non avevano il fuoco!

“Questo si chiama karma”, ha concluso Edoardo Tavassi mentre aspettava con il resto del gruppo di poter governare le fiamme.

QUI IL VIDEO.