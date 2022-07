La separazione tra Ilary Blasi e Francesco Totti, come c’era da aspettarsi, ha suscitato un clamore mediatico incredibile. La ‘rottura dell’anno’ sta oscurando tutto il resto del gossip estivo ed anche la Rai se ne è accorta, al punto da aver pensato di cavalcare l’onda con un repentino cambio di programmazione.

Ilary Blasi e Totti, la mossa di Rai1 sull’onda del gossip

Oltre ad essere il tema centrale di talk estivi, la separazione tra Ilary e Totti dopo quasi 20 anni di matrimonio e tre figli viene presa in considerazione anche da Rai1 che anticipa la messa in onda del film dedicato alla carriera ed alla vita dell’ex Capitano della Roma.

Annunciato inizialmente per il prossimo autunno durante la presentazione dei palinsesti, alla luce di quello che è poi accaduto Rai1 ha deciso di mandare in onda il prossimo 25 luglio il film dal titolo “Mi chiamo Francesco Totti”. Si tratta di una prima tv free che in qualche modo cavalca l’onda del gossip raccontando chi è Francesco Totti e concentrandosi anche sull’importante storia d’amore con Ilary Blasi.

Attraverso la sua voce Totti ripercorre i momenti salienti della sua carriera. La parte più interessante, a questo punto, risulta essere però quella relativa alla vita privata da cui emerge il sostegno di Ilary nei momenti più delicati della carriera del Capitano. Una mossa che la Rai non poteva lasciarsi sfuggire.