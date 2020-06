Antonella Fiordelisi e Francesco Chiofalo hanno litigato per colpa di Ignazio Moser. Proprio l’attuale fidanzato di Cecilia Rodriguez ha avuto un flirt con l’influencer, scatenando la gelosia di Lenticchio che ha deciso di sfogarsi con una missiva tra le pagine del settimanale DiPiù, facendole anche una proposta.

Francesco Chiofalo e Antonella Fiordelisi litigano per colpa di Ignazio Moser

C’è stata un’altra tempesta: hai voluto ritirare fuori una tua vecchia storia d’amore, hai parlato pubblicamente del tuo ex Ignazio Moser. In quel momento anche a me sono venuti dubbi sul nostro rapporto, pure perché eravamo appena usciti da una brutta crisi. Sono nate altre tensioni. Però ho pensato che, forse, era un modo per darmi una scossa, dopo quello che ti avevo fatto passare. E, ancora una volta, il nostro amore ha vinto.

Francesco Chiofalo ha poi chiesto ad Antonella Fiordelisi di andare a convivere, stanco di questa relazione a distanza tra il Lazio e la Campania. Proprio la ex tentatrice di Temptation Island, aveva raccontato della sua storia con Ignazio Moser sempre tra le pagine di DiPiù scrivendo una lettera all’ex ciclista:

Dopo aver fatto una romantica passeggiata, ci siamo baciati e da lì è iniziato una storia molto passionale. Tu eri pazzo di me, mi cercavi in continuazione, io invece non ero presa totalmente, nel senso che mi piaceva, ma ti consideravo introverso e silenzioso.

Secondo la Fiordelisi, Cecilia Rodriguez sarebbe pure gelosa di lei:

La nostra agenzia aveva organizzato una settimana per noi atleti in un resort in Sardegna, ma prima di partire ci siamo incontrati per caso e mi hai detto: “Scusa se non ti parlo, ma Cecilia è molto possessiva e in Sardegna verrà anche lei, e sai lei è molto gelosa di te”. Mi sono messa a ridere e ti ho detto di non preoccuparti. Alla fine ho rinunciato alla vacanza con tutto il gruppo e ho lasciato l’agenzia.