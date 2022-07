Harry Styles è calvo? Le assurde teorie (complottistiche) del web – VIDEO

Internet è un posto bellissimo, dotato di persone con estrema immaginazione. Tra le ultime “vittime” di TikTok, per esempio, c’è quel gran pezzo di uomo di Harry Styles che, secondo alcuni utenti, sarebbe segretamente calvo.

Harry Styles è calvo? Le assurde teorie del web

Dopo aver pensato: “E se anche fosse? Chi se ne frega!”, ho voluto saperne ugualmente di più. Per questo motivo, basta fare un giro nei “Per Te” di TikTok, per scoprire numerose teorie complottistiche su l’ex cantante dei One Direction.

Alcuni video sono “impressionanti” in quanto minuziosi fino allo sfinimento, con tanto di prove, fermo immagine e tesi da far impallidire l’ispettore Gadget.

Lo stesso Styles, durante una vecchia intervista con i One Direction a Who is Most Likely To…?, quando era stato chiesto chi sarebbe diventato calvo per primo tra i cinque cantanti, ironicamente aveva alzato la mano subito.

Capellone, calvo, pelosissimo oppure gablo, gay, etero o bisex… Harry ci piacerà sempre in tutte le salse.

Ecco alcuni video di TikTok sulla questione