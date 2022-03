Guendalina Tavassi sarà una naufraga dell’Isola dei Famosi 2022 in coppia con il fratello Edoardo ma in occasione della prima puntata di ieri i due non sono ancora sbarcati: come mai? In tanti sui social se lo sono chiesto e ad intervenire è stato anche il fidanzato dell’ex gieffina, Federico Perna (video in apertura).

Isola dei Famosi 2022: perché Guendalina Tavassi non c’era?

Fino a prima della puntata dell’Isola dei Famosi 2022, attraverso le sue Instagram Stories Guendalina Tavassi condivideva i post dei suoi follower in attesa del suo sbarco. Tutto, dunque, sembrava essere nella norma ma alla fine né lei né il fratello Edoardo sono (ancora) sbarcati in Honduras.

Guendalina è dunque rimasta in albergo a completare la quarantena. Grande delusione da parte dei telespettatori dopo l’hype altissimo creato dalla futura naufraga sui social. Niente paura però: ad intervenire è stato anche il fidanzato che ha tranquillizzato tutti dando l’appuntamento a giovedì (video in apertura).

Chi entrerà giovedì

A fare il loro sbarco ufficiale all’Isola dei Famosi 2022 il prossimo lunedì non sarà solo Guendalina Tavassi (tra i naufraghi più attesi). Giovedì 24 marzo infatti entreranno anche Blind, Roberta Morise e Nick Luciani e Silvano Michetti dei Cugini di Campagna.

Pensando a Guendalina in albergo che si starà studiando le mosse di ogni singolo concorrente guardando la puntata dal cell e utilizzando i giga dei Cugini di Campagna per l’hotspot. #isola — contechristino (@contechristino) March 21, 2022