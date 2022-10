Ciò che accade dietro ai vetri oscurati ed agli specchi, nella Casa del GF Vip, non è dato saperlo. I Vipponi, infatti, sono ignari di chi ci sia nel famoso “acquario”, come viene chiamato in gergo il luogo dove stazionano autori e telecamere. Eppure nelle passate ore Pamela Prati, Antonella Fiordelisi e Nikita Pelizon si sono ritrovate a chiacchierare proprio di questo.

Pamela e il consiglio ad Antonella, Nikita parla del ‘guardone’

Pamela, in particolare, avrebbe consigliato ad Antonella di coprirsi quando va in bagno. Un consiglio che a quanto pare avrebbe dato sin dal giorno zero. Mentre la Fiordelisi è rimasta candidamente stupita dal consiglio, a lasciare le due Vippone a bocca aperta è stato il successivo intervento di Nikita.

Quest’ultima infatti ha raccontato di essersi accorta di una persona nell’acquario che la fissava. Ovviamente la conversazione clamorosa è stata successivamente censurata dalla regia che ha staccato l’audio riprendendo altro. Quanto basta però per far diventare il video virale.

Ecco l’incredibile conversazione tra le tre concorrenti del GF Vip.

Pamela: Ve l’ho detto dal primo giorno…

Antonella: Ma tu dici se uno deve andare di corpo?

Pamela: Se uno deve andare al bagno, non specificare amore, copriti!

Antonella: Ma io non mi copro mai!

Pamela: E sbagli!

Antonella: Perchè chi mi vede?

Pamela: Comunque c’è una telecamera…

Antonella: Però non è che va in onda… Io non ci penso che c’è la telecamera sennò non riesco ad andare

Nikita: Ah, finchè mi si vede la schiena non me ne frega niente.

Pamela: sì, esatto.

Antonella: Ah dici, se uno si alza nuda…

Nikita: Tu lo sai che l’altro giorno mi stavo cambiando, mi è arrivato il look no? Quello bianco… Allora mi ero truccata mi sembra, mi meto il vestito all’ultimo, la maglietta e il pantaloncino, e vedo che c’era uno con la maglietta bianca dietro allo specchio che era così (e fa il gesto delle braccia conserte, ndr).

Antonella: Ma dove lo hai visto?!

Pamela: Noooo!!

Nikita: Stava dietro la vetrata…

Pamela: Non ci credo!

Nikita: Io me ne son fregata…