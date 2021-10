Il fratello di Gianmaria Antinolfi, ospite di Casa Chi, ha parlato del percorso al Grande Fratello Vip, evidenziando l’interesse dell’imprenditore nei confronti della sua fidanzata Greta Giulia Mastroianni.

Chi ha nel cuore Gianmaria tra Soleil, Sophie e Greta? Sole è stato un grande capitolo della sua vita ma credo che non sarà nel suo futuro. Greta è una situazione in divenire. Sophie a lui piaceva, l’ha detto e secondo me si vede anche.

Il suo cuore è impegnato ma le cose cambiano, vediamo. Gianmaria è una persona che si fa volere bene perché è simpatico e di cuore. Lui è stato scottato da Belen ma è un capitolo chiuso.

Greta non vuole appartenere al mondo dello spettacolo ma va in televisione? Il tuo ragionamento fila, io non la conosco. Anche la genesi della loro storia che è iniziata poco prima e un po’ te lo fa credere. Ma io voglio fidarmi degli occhi di Gianmaria.