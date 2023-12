Greta Rossetti e Michele Morrone sono stati davvero insieme. Dopo le parole della madre della gieffina, è giunta la conferma anche da parte della stessa concorrente, che ha svelato alcuni retroscena nelle passate ore, ripresi anche dai colleghi di Biccy.it. Proprio dopo la puntata del sabato, Greta si è resa protagonista di alcune confidenze, prima con Vittorio e poi con Anita.

A detta di Greta, tra lei e Morrone sarebbe andata avanti per circa tre mesi, durante i quali l’attore di 365 Giorni avrebbe persino fatto una richiesta importante all’ex di Mirko Brunetti:

Ci sono stata insieme tre mesi […] Mirko sapeva tutto. Gli ho sempre raccontato il mio passato e anche quella cosa. Però mi hanno associato a tante altre persone. E se uno ci crede significa che non ha capito nulla di me e non possiamo stare insieme. Quindi se Mirko ascolta gli altri peggio per lui e va benissimo.