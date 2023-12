La mamma di Greta Rossetti, la signora Marcella Bonifacio, è intervenuta ieri nel corso della trasmissione Turchesando di Turchese Baracchi su Radio Cusano. Nel corso dell’intervista, oltre a svelare un retroscena sul fratello della gieffina e che coinvolgerebbe anche Perla Vatiero, ha a lungo parlato della figlia, del suo rapporto con Mirko, fino a lanciare un appello al Grande Fratello.

La signora Marcella ha ammesso di non aver mai creduto particolarmente alla storia tra la figlia Greta e Mirko e nel corso dell’intervista ha svelato anche da dove sarebbero nati i dubbi su Mirko, come riportato da IsaeChia.it:

Sapete dove mi è venuto il grande dubbio di Mirko? Noi siamo iscritti in un’agenzia di moda quindi non c’è nulla da nascondere sul fatto che Greta voleva emergere, quindi dico solo questo: Greta ha avuto una relazione di qualche mese con Michele Morrone che è stato anche a casa mia, ma la cosa assurda che ha detto Mirko è stata questa: “Un giorno arriverò più in là di Michele Morrone. Farò la pubblicità di Armani”. Ecco, quello è stato il mio primo dubbio, anche se non ho nulla su chi vuole emergere però bisogna essere chiari e non giocare con i sentimenti delle persone. Se viene fuori una cosa del genere, come penso, allora mi inca**o.