Greta Rossetti prossima nuova concorrente del Grande Fratello dopo l’ingresso di Perla Vatiero? Il sospetto è venuto a molti spettatori del reality, ma ora si aggiunge anche l’indiscrezione da parte dell’esperto di gossip, Amedeo Venza, che non esclude affatto l’ipotesi, anticipando le prossime mosse del GF.

Greta Rossetti concorrente del Grande Fratello? Spunta l’ipotesi

L’ingresso nella Casa di Perla Vatiero non è stato del tutto indifferente per Mirko Brunetti, sebbene entrambi abbiano sottolineato la fine della loro storia d’amore. A guardare con attenzione ogni mossa del ragazzo è Greta Rossetti, che da fuori osserva l’atteggiamento del fidanzato, cercando di tranquillizzarlo a distanza.

La ragazza, tuttavia, non sente gli autori del GF particolarmente dalla sua parte, tanto da aver di recente mosso una critica ben precisa nei loro confronti. Intanto, secondo Amedeo Venza l’ex tentatrice potrebbe diventare una prossima concorrente del Grande Fratello, ma non in tempi brevi:

Il GF sta pensando ad un ingresso di Greta nella Casa… Questo dovrebbe avvenite tra qualche settimana, massimo un mese… Il tempo di creare una dinamica forte tra Perla e Mirko per poi destabilizzare nuovamente gli equilibri.

A proposito dell’ipotesi di partecipare al Grande Fratello, Greta Rossetti, intervistata da Casa Chi, si è detta prontissima ad entrare ed ha aggiunto:

Avrei modo di vedere come si comporta Mirko. A parte che io non mi tiro indietro a niente e nessuno, soprattutto quando si parla di Mirko. Sono pronta a tutto, quindi direi di sì!