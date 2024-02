Finale Grande Fratello, il primo nome è quello di Grecia Colmenares: ecco perché i concorrenti ne sono convinti

Grecia Colmenares prima finalista del Grande Fratello? Nel corso dell’ultima puntata del reality show, i concorrenti sono andati in nomination per decretare il primo finalista (ma loro non lo sanno). Oltre all’attrice di soap ci sono anche Massimiliano Varrese, Beatrice Luzzi e Rosy Chin.

Secondo alcuni concorrenti del Grande Fratello, Grecia Colmenares potrebbe essere la prima finalista del reality show.

Il pensiero ha sfiorato Anita Garibaldi (che ne ha parlato con Marco Maddaloni) e anche Letizia Petris che, proprio ieri ha svelato, così come riportano i colleghi di Biccy, il suo punto di vista:

Lunedì dicono chi sarà il primo finalista, wow! Strano ragazzi. Per me vince Grace, sento che è Gracia e sarà lei la prima. Non so, ma ho questa sensazione, così. Poi Beatrice lo pensano tutti, ma è scontato. Magari all’inizio arriva un colpo di scena. Perché Bea sarebbe scontato. Per me quindi sarà l’altra a vincere.

Anche Perla si è trovata d’accordo con l’amica:

Pure io mi sento che è lei e non Beatrice. Fondamentalmente è troppo scontato. Non lo fanno mai. Vuoi o non vuoi quelli che tu dai per scontato che i finalisti non arrivano mai subito, all’inizio non lo fanno mai.

“Fondamentalmente”, “Vuoi o non vuoi”, questo televoto DEVE vincerlo Beatrice Luzzi, non scherziamo.