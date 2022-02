Teo Mammucari, attuale conduttore de Le Iene, non le manda a dire e critica duramente il Grande Fratello Vip condotto da Alfonso Signorini sulla rete ammiraglia di Casa Mediaset.

Teo ha anche parlato del bel rapporto che ha con Rudy Zerbi e Gerry Scotti e, proprio con quest’ultimo, vorrebbe fare un lavoro insieme oltre Tu si que vales:

Per ora è solo un desiderio di entrambi. Chissà, però, che non finisca con lui dietro il bancone di Striscia la notizia. Mi piacerebbe molto e vedrà che prima o poi…

Mammucari non è certo il primo personaggio noto a criticare il Grande Fratello Vip. Proprio di recente, dopo il bacio tra Delia e Soleil, anche Karina Cascella è stata durissima contro il reality show:

Che bella scena guardate… L’eleganza, la riservatezza, la verità dei sentimenti e soprattutto la dignità. Nulla di tutto ciò rappresenta questa scena.

E non venite a raccontare storie sull’amore libero, sulla bellezza di due donne che si baciano, perché qui questi discorsi non c’entrano proprio nulla. Qui c’è solo tanto schifo.

Ci sono dei depravati e ci sono degli esempi pessimi per i ragazzi oltretutto rispetto all’alcol, come se per divertirsi fosse necessario. Si devono vergognare tutti. Dai protagonisti di questo teatrino insulso, a chi manda in onda questa merd*.