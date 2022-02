Il Grande Fratello Vip, ormai da mesi, ruota attorno ad Alex Belli ed alle dinamiche che è riuscito a create sull’ormai famigerato triangolo con protagoniste Delia Duran e Soleil Sorge. Ad essere chiamate ad esprimere il loro punto di vista sull’ex Vippone (ma ancora nella Casa) sono state le due opinioniste del GF Vip.

Sonia Bruganelli ed Adriana Volpe hanno detto la loro su Alex Belli nel corso della recente ospitata a Verissimo. A prendere la parola è stata la moglie di Paolo Bonolis:

Io penso che dopo tanti anni in cui ci ha provato in tanti modi, finalmente è arrivato l’anno suo, per cui ovvio che lui faccia qualsiasi cosa e ci sta.