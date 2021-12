E’ tempo di nuovi sondaggi per il preferito del Grande Fratello Vip. Questa sera andrà in onda la 24esima puntata del reality condotto da Alfonso Signorini ma che non vedrà alcun eliminato. Il preferito tra i concorrenti al televoto però, avrà il compito di mandare in nomination uno degli altri tre. Ma chi è stato in generale il preferito dell’ultima puntata?

Grande Fratello Vip, il preferito secondo i sondaggi

Nei giorni scorsi si è parlato molto di Soleil per via del nuovo avvicinamento ad Alex Belli, nonostante le parole di Delia Duran. Ma si è parlato molto anche di Lulù per il trattamento ricevuto dal GF Vip e Alfonso Signorini nell’ultimo appuntamento in diretta.

Secondo quanto riferiscono i principali sondaggi in rete, proprio questi due avvenimenti hanno contribuito a far salire le preferenze del pubblico da casa a favore della giovane Selassié, rinnovando quelle nei confronti della influencer.

Tra loro però si inserisce anche Aldo Montano, che non è nuovo nell’occupare i piani alti della classifica relativa al preferito. Secondo il sondaggio di Reality House, in cima troviamo Aldo Montano, seguito a brevissima distanza da Soleil e poi da Lulù.

Molto simile il risultato del preferito del Grande Fratello Vip secondo il sondaggio di Grande Fratello Forum: prima è Soleil, seguita subito da Lulù e poi da Miriana, mentre alle spalle c’è ancora Aldo.