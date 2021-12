Questo venerdì, 3 dicembre 2021, riparte una nuova puntata del reality show Grande Fratello Vip ma l’appuntamento odierno non sarà eliminatorio. Scopriremo infatti chi sarà il meno votato tra i concorrenti finiti in nomination: Gianmaria Antinolfi, Patrizia Pellegrino, Jessica e Lulù Selassié.

Grande Fratello Vip, sondaggi: chi è il meno votato?

Quattro nomi sono finiti in nomination ma solo uno risulterà il meno votato della puntata. Poco male, dal momento che non si tratterà di una puntata eliminatoria del Grande Fratello Vip.

Ricordiamo infatti che il più votato al televoto manderà in nomination uno degli altri tre compagni di avventura. Vediamo a seguire cosa rivelano i sondaggi online in merito alle preferenze espresse.

In vista della puntata odierna all’insegna del reality, il sondaggio realizzato dal portale Reality House vede Lulù Selassiè al primo posto come concorrente più votata e destinata a salvarsi, seguita da Gianmaria Antinolfi, poi dalla sorella Jessica ed infine dall’ultima arrivata Patrizia.

Cosa dice invece il sondaggio accolto dal portale Grande Fratello Forum? Non ci resta che dare subito uno sguardo ai risultati registrati e che vedono in cima Gianmaria, il preferito tra i quattro, seguito da Lulù e Jessica Selassié e infine anche in questo caso da Patrizia.