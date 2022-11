Grande Fratello Vip, sondaggi: chi è il concorrente più votato tra Attilio Romita, George Ciupilan e Nikita Pelizon? E’ tempo di una nuova attesissima puntata del GF Vip e questa sera, 7 novembre 2022, Alfonso Signorini ci svelerà chi, tra i tre Vipponi finiti in nomination, risulterà essere il più votato. Cosa dicono in merito i sondaggi presenti in rete?

Grande Fratello Vip, sondaggi: il più votato

Il favorito tra i tre concorrenti del Grande Fratello Vip potrà non solo godere dell’immunità ma anche avanzare il nome di chi, tra gli altri due meno votati, finirà direttamente al televoto in occasione della puntata prossima del reality.

Partiamo proprio dal nostro sondaggio sul concorrente più votato e che vede in cima alle preferenze Nikita con oltre il 54% dei voti, seguita ad ampia distanza dall’amico George ed ultimo Attilio.

Tra gli altri sondaggi presi in esame, anche quello delle colleghe IsaeChia.it, che vede risultati molto vicini tra loro: George al 36%, seguito da Nikita al 34% e Attilio al 30%.

Uno sguardo ora al sondaggio ospitato da Reality House dove troviamo prima Nikita con il 55% delle preferenze e George e Attilio a dividersi quasi equamente i restanti voti.

Chiudiamo con il sondaggio del portale Grande Fratello Forum: a primeggiare è Nikita, che si lascia alle spalle Attilio e George.