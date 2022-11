Chi vuoi salvare tra Attilio Romita, George Ciupilan e Nikita Pelizon? Sono loro i tre Vipponi nominati nella passata puntata del GF Vip 7 del 3 novembre e finiti al televoto. Una nomination che vede protagonisti due dei concorrenti preferiti dell’edizione, ovvero Nikita e George. Il televoto è già aperto: partecipa al nostro sondaggio!

GF Vip 7, si vota per il preferito: il SONDAGGIO

Attilio Romita, George Ciupilan e Nikita Pelizon dovranno affrontare il nuovo televoto in vista della prossima puntata del Grande Fratello Vip. La domanda alla quale rispondere è: chi vuoi salvare?

La prossima puntata di lunedì, come di consueto, non sarà eliminatoria ma si vota per il preferito. Il più votato potrà godere dell’immunità. A questo punto l’immune tra i tre avrà in mano il destino degli altri due inquilini.

Mentre Nikita continua ad essere nei sondaggi il concorrente preferito di questo GF Vip 7, cosa accadrà nella prossima puntata? A seguire potrete esprimere la vostra preferenza attraverso il nostro sondaggio.

GF Vip 7: chi vuoi SALVARE? Attilio Romita

Nikita Pelizon

George Ciupilan Vota