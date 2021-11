Siamo giunti ad un nuovo inizio di settimana e come sempre questa sera farà il suo ritorno il Grande Fratello Vip con la sua ventunesima puntata della sesta edizione. L’appuntamento vedrà l’ingresso di due nuove concorrenti ma anche il responso sul concorrente meno votato tra i tre finiti al televoto: chi avrà la peggio tra Gianmaria Antinolfi, Carmen Russo e Soleil Sorge?

Grande Fratello Vip, sondaggi: chi è il meno votato?

In nomination nel corso della puntata che non dovrebbe essere eliminatoria, queste sera troviamo tre protagonisti della Casa e dell’edizione. Ma chi tra Carmen Russo, Gianmaria e Soleil risulterà il meno votato del Grande Fratello Vip? Non ci resta che scoprirlo dando uno sguardo ai principali sondaggi online.

In vista della puntata odierna all’insegna del reality, il sondaggio accolto da Reality House segnala che il meno votato sarebbe proprio la ballerina e soubrette Carmen Russo con il 12% delle preferenze. Possono quindi tirare un sospiro di sollievo Soleil e Gianmaria, rispettivamente al 43% e 44%.

Cosa dice invece il secondo sondaggio ospitato da Grande Fratello Forum? I risultati sembrano essere molto simili: Carmen anche questa volta si piazza ultima in termini di preferenze di coloro che hanno preso parte al sondaggio.