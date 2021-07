Si rincorrono le indiscrezioni rispetto ai futuri concorrenti del Grande Fratello Vip che si prepara al suo esordio a settembre con la sesta edizione, la terza condotta da Alfonso Signorini. Alcuni dei nomi finora avanzati sarebbero stati dati per certi, altri invece potrebbero essere presto smentiti, come accaduto con Anna Oxa.

Grande Fratello Vip 6: i candidati concorrenti

Tra gli ultimi candidati ad accedere nella spiata Casa del GF Vip 6, spuntano anche due showgirl note. La prima è Francesca Cipriani, che dovrebbe entrare nel reality per la seconda volta dopo la sua partecipazione nel 2006 che ha contribuito a renderla celebre. A tal proposito ne ha parlato in queste ore anche Deianira Marzano nel video in apertura.

Un’altra showgirl in procinto di varcare la porta rossa è invece Elena Morali, il cui nomi trapela non solo dalle Instagram Stories dell’influencer Amedeo Venza ma anche dal portale Blasting News che avanza ulteriori indiscrezioni.

Se Venza ha parlato di “trattative in corso” per Elena Morali in attesa dei nomi ufficiali che li sapremo solo tra circa un mese, Alberto Dandolo si è sbilanciato svelando un probabile concorrente in arrivo presumibilmente dal talent Amici. Nella sua rubrica sul settimanale Oggi, Dandolo ha svelato:

È un cantante uscito da un talent che ha anche partecipato ad un reality.

A quanto pare l’ipotesi più accreditata sembra essere proprio quella di Luca Vismara, ex allievo di Amici di Maria De Filippi ed ex naufrago dell’Isola dei Famosi. Per l’eventuale conferma però, occorrerà attendere ancora…