Chi entrerà nella Casa del Grande Fratello Vip in partenza dal prossimo 19 settembre su Canale 5? Attualmente sono saliti a 14 in nomi che, ormai da giorni, girano incessantemente: scopriamoli insieme.

Grande Fratello Vip 7, concorrenti: dichiarazioni e smentite

Sono mesi, ormai, che si parla dell’ingresso di Alvaro Vitali nella Casa più spiata d’Italia: “Al Grande Fratello Vip? Ci andrei, mi divertirei tantissimo, ma porterei volentieri mia moglie Stefania”, ha dichiarato tra le pagine del settimanale Nuovo.

Anche Antonino Spinalbese ha parlato del reality show in una recente intervista tra le pagine di Chi Magazine:

Non sento la necessità di farmi conoscere. Nella mia vita ci sono poche persone e, se piaccio a loro, piaccio a chi mi interessa. Se c’è qualcosa che mi può affascinare in un progetto mi attacco e mi ci butto, ma devo trovarlo. Per ora ho paura di una certa superficialità che non mi invoglia a sbilanciarmi. Ma spero ci sia anche altro.

Antonio Razzi si è proposto nuovamente a Signorini dopo il provino dello scorso anno:

Partecipare al prossimo Grande Fratello Vip? Io sono sempre pronto a tutto, non ho paura di nessuno, faccio sempre di testa mia. Ai reality show non mi vogliono, altrimenti vincerei io. Diciamo che avevo fatto un provino l’anno scorso, ma poi non se n’è fatto nulla…

Antonella Fiordelisi è stata anticipata da the pipol gossip. Il nome di Asia Gianese è stato tirato fuori da Deianira Marzano mentre di Evelina Sgarbi ne ha parlato Novella 2000:

Fonti più che attendibili ci dicono che la figlia minore del critico d’arte sarebbe tra le scelte per il reality di Canale 5. Sembra (sembra!) che la pressione di Canale 5 sia piuttosto insistente. Accetterà l’invito del Grande Fratello? Per ora sembra di no: nessun limite pare sia stato messo da papà Vittorio (anzi…), ma sembra che non sia ancora il momento di lanciarsi.

Dagospia ha anticipato il nome di Max Felicitas:

Si chiama Max Felicitas (Edoardo Barbares il suo vero nome) ed è considerato da molti l’erede di Rocco Siffredi. – si legge su Dagospia – Il pornoattore friulano sarebbe stato scelto da Alfonso Signorini come concorrente della nuova edizione del Grande Fratello Vip in onda da settembre su Canale 5.

Pamela Prati, invece, è intervenuta tra le pagine di Nuovo:

So che c’è un forte desiderio da parte del pubblico di rivedermi lì e, se dovesse accadere, io ne sarei felicissima. Adesso sono una donna libera e riuscirei a vivere meglio l’esperienza del GF Vip. Oggi potrei finalmente mostrare una Pamela diversa.

I nomi di Gigliola Cinquetti e Patrizia Groppelli sono stati fatti da Alberto Dandolo tra le pagine del settimanale Oggi, mentre Guendalina Canessa è stata anticipata dai colleghi di MondoTv24.

Gemma Galgani e Giorgio Manetti sono saltati fuori tra le pagine di Nuovo Tv e Vera Gemma in coppia con Jeda li abbiamo letti dai colleghi di Biccy.

Jeda, a tal proposito, intervistato da the pipol tv, ha affermato:

Lo farei. Prima di tutto per l’esperienza in sé. Mi stuzzica l’idea di stare rinchiuso in casa con degli sconosciuti spiato da milioni di persone. E poi, parliamoci chiaramente, regala una botta di visibilità pazzesca! Sarebbe l’occasione giusta per far conoscere la mia musica. Sono un trapper, me la cavo, e credo di poter piacere se solo avessi l’opportunità di farmi conoscere da una larga fetta di pubblico.

Gli opinionisti

E mentre il cast di concorrenti del Grande Fratello Vip dovrebbe essere in dirittura di arrivo, si conoscono pochi dettagli in merito agli opinionisti. Katia Ricciarelli è stata smentita da Alfonso Signorini così come la “coppia” formata da Asia Argento e Morgan.

Niente di fatto nemmeno per Cristiano Malgioglio (impegnato nella giuria di Tale e Quale Show) e Amanda Lear.

Il potenziale cast del GF Vip

Alvaro Vitali Antonino Spinalbese Antonio Razzi Antonella Fiordelisi Asia Gianese Evelina Sgarbi Gigliola Cinquetti Max Felicitas Pamela Prati Patrizia Groppelli Vera Gemma e Jeda Fidal (unico concorrente) Guendalina Canessa Gemma Galgani Giorgio Manetti