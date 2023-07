Grande Fratello Vip 8: niente tweet in diretta? News anche sul GF Vip Party

A quanto pare durante le dirette del Grande Fratello Vip 8 non verranno più letti i tweet. Questo ruolo, lo scorso anno, era stato affidato a Giulia Salemi che, fino a cambi di guardia dell’ultima ora, dovrebbe ancora fare parte del cast.

Grande Fratello Vip 8, niente tweet? News anche sul GF Vip Party

Secondo Deianira, nel corso delle live in prime time non ci saranno più i tweet che rendevano la serata bella croccante. Quale sarà il nuovo ruolo di Giulia Salemi? Staremo a vedere.

Twitt (cit!) a parte, emergono novità anche sul format in streaming.

Nel frattempo, per quanto riguarda il GF Vip Party, la gossippara ha specificato che i nomi emersi in queste settimane non corrisponderebbero alla verità.

Ed infatti, da qualche tempo, tra i nomi più gettonati per sostituire Soleil Sorge e Pierpaolo Pretelli, sono spuntati Alberto De Pisis e Oriana Marzoli.

Opinionista del GF Vip, ecco il nome ufficiale

Flash! Cesara Buonamici sarà opinionista unica al prossimo “Grande Fratello” – come Dago-anticipato da Giuseppe Candela, si tratta una scelta per spiazzare e “alzare il livello” della trasmissione, in linea con il nuovo corso anti-trash di Mediaset voluto da Pier Silvio Berlusconi…

A quanto pare Cesara Bonamici avrebbe avuto la meglio su nomi come: Paola Barale, Giuseppe Cruciani, Katia Ricciarelli ed Elisabetta Gregoraci: cosa ne pensate?