Grande Fratello Vip 7 batterà un record: ecco quale

Dal prossimo settembre farà il suo esordio la settima edizione del reality show Grande Fratello Vip, condotto da Alfonso Signorini. Proprio ieri sera, come racconta TvBlog.it, l’amministratore delegato di casa Mediaset, Pier Silvio Berlusconi, ha presentato in anteprima alla stampa i nuovi palinsesti tv per la prossima stagione sottolineando la forza del genere reality.

Grande Fratello Vip 7: durata record!

E’ stato lo stesso Berlusconi a confermare oggi la presenza ufficiale di Orietta Berti, nuovo volto Mediaset, nei panni di opinionista del Grande Fratello Vip. E sempre l’AD Mediaset ha aggiunto:

I reality hanno una forza devastante, facciamoceli piacere. Il Grande Fratello Vip quest’anno batterà ogni record di durata, se mi sente Signorini (ride, nd).

I nuovi futuri coinquilini sono avvisati, dunque. Se la passata edizione del reality più spiato d’Italia è andato avanti per sei lunghi mesi, l’edizione numero 7 potrebbe andare ben oltre. Dopo il Natale, quindi, i Vipponi si ritroveranno a festeggiare anche la Pasqua nella spiatissima casa di Cinecittà?

Ora la palla passa a Signorini che ha l’onere di dare vita ad un cast scoppiettante del GF Vip che ci terrà compagnia con il doppio appuntamento settimanale.