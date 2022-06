Anche i palinsesti Mediaset sono stati svelati e con essi i volti di punta della prossima stagione televisiva. In primo piano troviamo anche dal prossimo settembre i volti storici dell’azienda, a partire da Maria De Filippi fino alla novità di Orietta Berti.

Volti Mediaset: da Maria De Filippi a Orietta Berti

Maria De Filippi nella prossima stagione sarà presentissima con Uomini e Donne, Tu si que vales, C’è posta per te e Amici. Ai suoi quattro cavalli di battaglia aggiungiamo anche La Talpa prodotta proprio dalla sua Fascino.

Barbara d’Urso resta al timone di Pomeriggio 5 ma sarà al momento il solo programma da lei condotto, come spiegato da Pier Silvio Berlusconi:

Sui contenitori del daytime stiamo lavorando, ci siamo resi conto che i gusti sono cambiati, stringenti sull’attualità e meno sullo show. Il cambiamento è avvenuto e i risultati parlano da soli. Barbara D’Urso è una signora professionista, abbiamo rinnovato il contratto per le prossime stagioni. Resterà a Pomeriggio 5, per ora non sono previsti altri progetti ma troveremo il programma giusto perché ha esperienza unica.

Bis per Pio e Amedeo: non solo Felicissima sera con numerosi ospiti, ma anche Emigratis, promosso nella prima serata di Canale 5 per tre puntate.

Belen Rodriguez la ritroveremo dal prossimo ottobre nell’appuntamento settimanale con Teo Mammucari alla conduzione de Le Iene.

Silvia Toffanin sarà doppiamente presente nel weekend con Verissimo, sia al sabato che alla domenica pomeriggio.

Grande presenza su Mediaset anche per Gerry Scotti, probabilmente alla guida de Lo show dei record ma anche con Caduta Libera, Tu si que vales e Striscia la Notizia.

E poi ancora il ritorno di Paolo Bonolis con una nuova stagione di Ciao Darwin.

Orietta Berti sarà il nuovo volto di punta di Mediaset: la cantante sarà protagonista con due serate evento per celebrare la sua straordinaria carriera così come accadde con Iva Zanicchi. Pier Silvio Berlusconi, durante la presentazione dei palinsesti ha anche precisato: