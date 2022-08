Tra circa un mese prenderà il via la nuova edizione del Grande Fratello Vip 7 condotta da Alfonso Signorini. I concorrenti resteranno segreti fino alla fine del countdown che terminerà il 19 settembre con l’avvio della settima edizione, la quarta condotta dal giornalista e direttore di Chi. Ma cosa dobbiamo aspettarci dal cast di nuovi Vipponi?

Grande Fratello Vip 7: “casi umani” in arrivo? Le indiscrezioni

Mentre il padrone di casa Alfonso Signorini continua a snocciolare indizi social sui prossimi concorrenti, emergono le prime impressioni sul cast del Grande Fratello Vip 7. A commentare le indiscrezioni sui protagonisti della prossima edizione è stato Ivan Rota per Dagospia, che nelle sue ultime pillole di gossip ha scritto:

Ma questo prossimo Grande Fratello Vip si sta trasformando in una declinazione reality di Report? Molti casi umani. Ma un po’ di leggerezza? In fondo la scorsa edizione è stata dominata da un triangolo amoroso. Sicuramente Alfonso Signorini saprà calibrare le sue “spezie”. O almeno lo speriamo.

Concorrenti GF Vip, tutti i nomi

A chi si riferisce Ivan Rota quando parla di “casi umani”? Non ci è dato sapere, ma certamente come da tradizione non mancherà il forte riferimento alle storie di vita dei concorrenti della nuova edizione del reality. Il Grande Fratello Vip 7, intanto, si preannuncia molto interessante e variegato sul piano dei concorrenti.

Il primo concorrente ufficiale è Giovanni Ciacci, il quale un anno fa ha scoperto di essere sieropositivo. Dopo essere riuscito a cambiare il regolamento del reality, Signorini affronterà il delicato tema in prima serata su Canale 5.

Non si esclude poi che si possa trattare il tema delle persone transgender. A tal proposito è stato avanzato il nome di Elenoire Ferruzzi. Tra gli altri possibili concorrenti spazio anche per Pamela Prati, Antonino Spinalbese, Ginevra Lamborghini, Chadia Rodriguez, George Ciupilan e Antonella Fiordelisi. Chi, tra loro, avrebbe una storia da “caso umano”? Non ci resta che attendere l’inizio dell’edizione per scoprire tutti i nomi dei Vipponi protagonisti.