Da una settimana è finita la settima edizione del Grande Fratello Vip che ha visto trionfare Nikita Pelizon, battendo la super preferita Oriana Marzoli che si è classificata in seconda posizione (terzo posto per Alberto De Pisis).

Grande Fratello Vip 7, la prima settimana senza: cosa ci ha lasciato?

Dopo una settimana dalla finale, cosa ci ha lasciato questa edizione? Niente, o quasi. Con sincerità e fuori dai denti, coloro che stanno già muovendo i primi passi fuori dalla Casa, si stanno dedicando alle serate in discoteca, le reunion e poco altro.

A parte i fandom ossessivi (quelli, purtroppo, sono peggiorati nel corso del tempo) di questa edizione ci dimenticheremo molto presto.

Non si evidenziano talenti particolari, non prendiamoci in giro.

Avete per caso notato uno showman alla Tommaso Zorzi oppure una conduttrice alla Giulia Salemi e un talento a 360 gradi come Rosalinda Cannavò?

Anche la capacità di Alex Belli e Soleil Sorge di tenere alta l’attenzione del “triangolo artistico” avevano creato attesa, interesse e aspettative.

Inutile fare paragoni ma, senza troppi giri di parole, questa edizione del Grande Fratello Vip merita di essere dimenticata.

Scivoloni, gaffe, superficialità e mancanze di rispetto.

Nella Casa si sono sollevati i più disparati temi e sono stati sempre trattati in maniera superficiale, vacua e inconsistente.

Dal bullismo all’omofobia fino ad arrivare alle grossolane superstizioni e le volgari lotte di classe.

Personalmente, se dovessi proprio fare un nome, intravedo del buon potenziale in Edoardo Tavassi (spero solo che riesca a canalizzarlo con intelligenza).

Edizione da dimenticare e la colpa, mi spiace, è proprio di coloro che ne hanno fatto parte (ma pure di quelli che li hanno scelti e consigliati e, a distanza di mesi, li attaccano sui social in maniera altrettanto becera).