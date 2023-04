La prima settimana di Oriana e Daniele fuori dal GF Vip: come procede? – VIDEO

Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro dopo la fine del Grande Fratello Vip non si sono più separati. Proprio il veneto, al termine della finale, ha fatto una sorpresa alla venezuelana facendosi trovare fuori ad aspettarla.

Successivamente tra Oriana e Daniele le cose sono proseguite sempre per il verso giusto, tra incontri con la famiglia e spostamenti in giro per locali e città, tutto rigorosamente insieme.

Ieri, per esempio, Oriana aveva una serata in discoteca insieme a Basciano ed erano presenti anche Dal Moro e Sophie Codegoni, tra video e fotografie degli estimatori.

La Marzoli e Daniele si sono mostrati complici e bellissimi: cosa ne pensate?

Ecco alcuni VIDEO della serata in apertura e chiusura del nostro articolo.