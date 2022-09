Nuovo appuntamento con il Grande Fratello Vip 7 che questa sera, giovedì 29 settembre, svelerà il risultato del primo televoto. A finire in nomination sono stati sei Vipponi: Antonella Fiordelisi, Marco Bellavia, Giaele De Donà, Daniele Dal Moro, Nikita Pelizon ed Edoardo Donnamaria. I concorrenti non sanno però che i telespettatori sono stati chiamati ad esprimere il proprio voto per il preferito e non per l’eliminato.

Grande Fratello Vip 7, il più votato: risultati sondaggi

Il Vippone che risulterà essere il preferito del Grande Fratello Vip potrà godere dell’immunità. Ma quali sono le previsioni sul risultato prima della nuova puntata del GF Vip? Ce lo svelano i nuovi sondaggi online lanciati subito dopo il precedente appuntamento del lunedì all’insegna del Grande Fratello Vip 7.

Come da tradizione partiamo dal portale Reality House: la più votato che conquista il titolo di Preferito è stata Nikita con il 35% delle preferenze, seguita a distanza da Antonella Fiordelisi con il 18% e subito alle spalle Giaele De Donà con il 17%.

Scopriamo adesso quali sono stati i risultati del sondaggio accolto da Grande Fratello Forum. In questo caso i risultati risultano molto simili al precedente: Nikita e Antonella si piazzano sul podio, mentre terzo è Marco Bellavia.

Anche il sito di Novella2000 ha lanciato un sondaggio chiedendo ai propri lettori chi volessero eliminare. Il meno votato e quindi il preferito è Edoardo Donnamaria, seguito di Nikita e Marco Bellavia.

