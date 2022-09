Francesco Chiofalo commenta Antonella Fiordelisi al Grande Fratello Vip

Francesco Chiofalo, ex fidanzato di Antonella Fiordelisi, interviene online e commenta l’atteggiamento dell’influencer, attuale concorrente della Casa del Grande Fratello Vip 7 (molto spesso al centro delle critiche).

Per l’ufficio casting del Grande Fratello Vip sono una vera e propria istituzione, cioè conto una cifra. Praticamente sono in collaborazione con l’ufficio casting del programma. Qualsiasi fidanzata che ho, nella ragione in cui si lascia con me, lei entra immediatamente nella Casa, è come un contratto non scritto quando si fidanzano con me.

Infatti, la mia attuale fidanzata Drusilla Gucci, nella ragione in cui entro quest’anno si lascia con me, a settembre entra al Grande Fratello Vip. O, perché no, anche durante quest’anno può entrare in corsa e diventare una concorrente.

Voglio farvi capire meglio, una ragazza ha più possibilità di partecipare al Grande Fratello Vip come concorrente se si mette con me per un po’ di tempo, piuttosto che andare a fare i casting, è proprio così. Ragazzi non l’ho scoperto io, parlano proprio i fatti.