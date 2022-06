In attesa del 19 settembre, giorno in cui dovrebbero riaprire le porte della Casa del Grande Fratello Vip 7 con Alfonso Signorini, emergono altri dettagli in merito alla disposizione degli interni con i suoi concorrenti.

Concorrenti Grande Fratello Vip divisi tra tugurio, suite e altre situazioni

“Concorrenti nip e vip divisi tra tugurio, suite ed altre situazioni che coinvolgeranno al 100% i nuovi protagonisti della prossima edizione”, scrive Amedeo Venza tramite le sue Instagram Stories.

Sempre Venza, proprio di recente, aveva fornito altre informazioni in merito ai concorrenti:

E’ previsto per il 19 settembre il debutto della nuova edizione del GF Vip! Anche questa edizione potrebbe durare più di sei mesi e si alterneranno oltre 30 concorrenti tra quelli ufficiali e quelli che entreranno in corsa al programma avviato. Sarà un cast variegato dove (si spera) sarà dato spazio a volti freschi e giovani rigorosamente single per far sì che si possano formare nuove e amatissime coppie.

Il presunto cast del GF vip

Antonino Spinalbese

Antonella Fiordelisi

Jeda

Max Felicitas

Asia Gianese

Gigliola Cinquetti

Patrizia Groppelli

Evelina Sgarbi

