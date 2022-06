La settima edizione del Grande Fratello Vip tornerà in onda a partire dal prossimo 19 settembre in onda sulla rete ammiraglia di Casa Mediaset con Alfonso Signorini. In attesa delle prime notizie ufficiali, sono emersi i primi retroscena in merito agli 8 concorrenti che sarebbero in lizza.

Concorrenti Grande Fratello Vip: primi 8 nomi in lizza, di chi si tratta

Tra i nomi che potrebbero entrare nella Casa del GF Vip emerge quello di Antonino Spinalbese, ex compagno di Belen Rodriguez che ha lasciato il mondo dell’hair style per dedicarsi alla fotografia.

Confermato anche il doppio appuntamento settimanale, così come è accaduto con l’Isola dei Famosi fino ad un paio di settimane fa. Top secret, invece, i possibili opinionisti che affiancheranno Signorini (anche se un ex vippone si è candidato).

Le porte della Casa più spiata di Cinecittà potrebbero aprirsi pure per Gigliola Cinquetti, nome “atipico” e per questo motivo molto interessante.

Terzo nome in lizza è Jeda, fidanzato di Vera Gemma tornato in pista dopo aver partecipato come pubblico all’Isola dei Famosi per sostenere la sua dolce metà entrata come ospite al fianco di Soleil Sorge.

Quarto e quinto nome: Max Felicitas e Asia Gianese. Lui è un attore a luci rosse perfetto erede di Rocco Siffredi mentre lei è una discussa influencer.

Il sesto nome che gira incessantemente in rete è quello di Antonella Fiordelisi, influencer ed ex fidanzata di Francesco Chiofalo.

Gli ultimi due nomi emersi sono quelli di Evelina Sgarbi (figlia di Vittorio) e la giornalista Patrizia Groppelli (opinionista di Barbara d’Urso).