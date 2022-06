Biagio D’Anelli opinionista del Grande Fratello Vip? L’ex concorrente della Casa più spiata d’Italia, dopo la sua esperienza tra le quattro mura, sarebbe pronto ad esprimere il suo parere come opinionista.

Intervistato tra le pagine di Vip, l’ex concorrente svela che gli piacerebbe fare l’opinionista del reality show condotto da Alfonso Signorini e in partenza su Canale 5 dal prossimo 19 settembre:

I concorrenti tremerebbero se sapessero della mia presenza come opinionista. So troppe cose e mi divertirei con Alfonso a scovare tutti i segreti, Porterei alla luce tutte le bugie raccontate dai concorrenti nella casa, Sarebbe una bellissima esperienza.

Alfonso Signorini valuterà la candidatura di Biagione? Vedremo!

Le porte della Casa più spiata d’Italia si riapriranno il prossimo lunedì 19 settembre 2022 e, secondo i primi rumors diffusi da Amedeo Venza, questa settima edizione in partenza dovrebbe durare circa sei mesi (quindi il GF Vip dovrebbe concludersi a marzo 2023):

E’ previsto per il 19 settembre il debutto della nuova edizione del GF Vip! Anche questa edizione potrebbe durare più di sei mesi e si alterneranno oltre 30 concorrenti tra quelli ufficiali e quelli che entreranno in corsa al programma avviato. Sarà un cast variegato dove (si spera) sarà dato spazio a volti freschi e giovani rigorosamente single per far sì che si possano formare nuove e amatissime coppie.