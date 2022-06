Dopo il retroscena sul compleanno di Alessandro Basciano, i colleghi di Biccy hanno svelato un altro interessante dettaglio riguardante il Grande Fratello Vip e la mamma di Sophie Codegoni.

E restando in tema “Basciagoni”, pare che la mamma di Sophie Codegoni, Valeria Pasciuti, abbia espresso il desiderio di sostenere il provino per partecipare alla prossima edizione del Grande Fratello Vip. Ma a quanto pare il conduttore sarebbe già in modalità: “A me non interessa”.