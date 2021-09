Diretta infuocata, quella di ieri di Davide Maggio su Instagram ed incentrata sulla nuova edizione del Grande Fratello Vip 6. Dopo essere tornato a parlare delle vere motivazioni dietro gli attriti tra le due neo opinioniste ancor prima dell’esordio, Maggio ha parlato anche del cast svelando ulteriori novità sui concorrenti.

Alfonso Signorini e la sua squadra avrebbero ormai completato ufficialmente il cast della prossima edizione del Grande Fratello Vip 6 che sta per ripartire su Canale 5 con il suo doppio appuntamento settimanale.

Anche Davide Maggio ne sarebbe entrato a conoscenza e durante la sua ultima diretta su Instagram ha svelato ulteriori dettagli. Ecco le sue parole riprese anche dai colleghi di Biccy.it:

Il cast lo so bene o male tutto, anche se non ho la lista dei nomi definitivi. Vi posso però dire che Anna Lou Castoldi non ci sarà. Si era pensato di sostituirla con Jasmine Carrisi , ma alla fine non è stato raggiunto l’accordo neanche con lei.

Niente da fare, dunque, per le due giovani “figlie di”, ma a quanto pare ci sono ancora delle belle novità all’orizzonte come reso noto sempre dal giornalista televisivo che ha proseguito:

Ci saranno però “A” ed “S”. Chi sono? “A” è Aldo Montano: è tutto definito, ma pare che manchi l’autorizzazione definitiva del Ministero, perché nel suo caso serve l’autorizzazione. “S” invece non è un personaggio conosciuto, ma è un personaggio che conosco personalmente molto bene. Non è famoso ma la sua storia vale tutto, fidatevi di me. Porterà un messaggio bello che aiuterà a capire tante cose e no, non è Sylvie Lubamba. E’ un nome che non è mai uscito, lo sappiamo io e lo staff del Grande Fratello.