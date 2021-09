Niente Grande Fratello Vip per Jasmine Carrisi: la sua partecipazione sfuma ad un passo dall’inizio

Jasmine Carrisi non sarà al Grande Fratello Vip. Il buon Giuseppe Candela via Dagospia ci rivela questa news dell’ultima ora dopo averci parlato della modalità in riferimento alla diretta h24.

Niente Grande Fratello Vip per Jasmine Carrisi

Debutterà lunedì 13 settembre la nuova edizione del Grande Fratello Vip, alla conduzione Alfonso Signorini affiancato dalle opinioniste Sonia Bruganelli e Adriana Volpe. Nella casa non ci sarà Jasmine Carrisi, figlia di Albano e Loredana Lecciso. Dopo l’esclusione di The Voice Senior la giovane cantante era stata contattata, era iniziata una vera e propria trattativa che sembrava andare dritta verso l’esito positivo ma alla fine l’accordo non sarebbe stato trovato.

Proprio di recente Jasmine chiacchierando con i fan ha svelato di essersi “rifatta” le labbra utilizzando il filler, metodo decisamente meno invasivo:

Sono tutta naturale tranne le labbra. Vi prego di lasciare in pace il mio nasino e gli zigomi.

E se Jasmine non entrerà nella Casa del Grande Fratello Vip potrebbe nuovamente spuntare l’ipotesi Annalù Castoldi?

Nel frattempo, i telespettatori fedelissimi allo streaming h24 possono iniziare a gioire: su Mediaset Extra tornerà la vera diretta senza alcuna differita.

Il cast del GF Vip

Jessica, Lucrezia e Clarissa Hailé Selassié

Katia Ricciarelli

Manila Nazzaro

Miriana Trevisan

Sophie Codegoni

Soleil Sorge

Raffaella Fico

Tommaso Eletti

Nicola Pisu

Gianmaria Antinolfi