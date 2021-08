Nemmeno il tempo di iniziare che Adriana Volpe e Sonia Bruganelli non si sarebbero particolarmente simpatiche. Questo è ciò che riporta il buon Giuseppe Candela via Dagospia in riferimento al Grande Fratello Vip.

Sonia Bruganelli e Adriana Volpe si mal sopportano? Lo scoop prima del GF Vip

Il reality show condotto da Alfonso Signorini tornerà in pista dal prossimo 13 settembre e, mentre le indiscrezioni sul cast di concorrenti si fanno sempre più “croccanti”, pare che le opinioniste abbiano qualche problemino di troppo:

Le punzecchiature sui social, già segnalate da Dagospia, non sono sfuggite a molti. Le due nuove opinioniste del Grande Fratello Vip Sonia Bruganelli e Adriana Volpe non andrebbero proprio d’amore e d’accordo, ovviamente sono pronte a dichiararsi amore social per smentire i dissapori. Gira voce che qualche frizione sarebbe nata già alla prima cena, immortalata da Chi, a cui avevano partecipato le due signore, il conduttore e parte del gruppo di lavoro. Colpa di qualche battutina sgradita?

Noi di Blog Tivvù restiamo a disposizione per un’eventuale smentita da parte delle dirette interessate e non vediamo l’ora che la nuova edizione del GF Vip possa incominciare.

Altri articoli sul GF Vip

Grande Fratello Vip, “svelato” il terzo nome: Soleil Sorge verso l’ufficialità, spunta la FOTO e il VIDEO https://t.co/Vrf2QY6Vip#gfvip — BlogTivvu.com (@blogtivvu) August 26, 2021

Ex di Belen Rodriguez e Dayane Mello al Grande Fratello Vip? “Nome confermato” #gfvip https://t.co/RX5bIMOu3P — BlogTivvu.com (@blogtivvu) August 26, 2021