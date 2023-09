Gabriele Rossi, ex concorrente della prima edizione del Grande Fratello Vip che si è classificato al secondo posto dietro la vincitrice Alessia Macari, ha parlato della rivoluzione di Alfonso Signorini, intervistato dai colleghi di SuperGuidaTV.

Sono stato uno dei concorrenti della prima edizione del Gf Vip mentre finivo di girare una fiction Mediaset, per un semplice motivo attoriale è stato leggermente penalizzante solo perché chi fa i casting evita e cerca di glissare chi viene dal talent.

Ma ci sono anche dei lati positivi: il talent ti da popolarità, può farti avere evoluzioni su cose inaspettate della tua professione. Non lo rinnego ma non so se rifarei un’esperienza del genere ma non per snobismo ma perché mi sento molto preso da cose che ho già in testa e non vorrei rallentare la mia tabella di marcia. Ma mai dire mai, tutto può essere.