Grande Fratello, il fidanzato di una ex vippona scartato dalla produzione: di chi si tratta

Anche Pietro Delle Piane avrebbe sostenuto il provino per entrare nella Casa del Grande Fratello in partenza dal prossimo 11 settembre e in onda sulla rete ammiraglia di Casa Mediaset con Alfonso Signorini.

Il compagno di Antonella Elia sarebbe stato “rispedito” al mittente e la produzione avrebbe rifiutato di farlo entrare nella Casa. Non sappiamo se l’attore ha sostenuto il provino o meno in quanto, in molte occasioni alcuni vip vengono proposti dagli agenti e “bloccati” senza neppure essere chiamati.

Oltre all’attore, pare che in questi giorni siano stati proposti anche Taylor Mega, Claudio Sona e Gianluca Tornese.

Anche Edoardo Costa fuori dal GF

Mentre si attende di conoscere la lista completa dei concorrenti del prossimo Grande Fratello, negli ultimi giorni sono stati snocciolati alcuni di coloro che sono stati esclusi dal reality. Amedeo Venza, ha svelato numerosi nomi, tra cui anche quello dell’attore Edoardo Costa.

Una indiscrezione che questa volta troverebbe conferma nelle parole della sua agente, Ilaria Bussadori, la quale ha contattato Novella2000.it per fare delle doverose precisazioni:

È tutto vero. La volontà di farlo partecipare c’era, però purtroppo i problemi che lui ha avuto con la legge anni fa (e oramai risolti in quanto è stato assolto da tutti i capi d’accusa) non si sposano con le politiche dei reality, che vogliono concorrenti con fedine penali pulite.

Tra gli altri nomi “scartati” anche Paola Caruso, Francesca Cipriani, Claudio Sona, Federico Nicotera, Matteo Ranieri, Daniel McVicar, Arianna David e Justine Mattera.