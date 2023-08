Grande Fratello, chi non ci sarà: i concorrenti che non hanno sostenuto il provino e quelli che non entreranno nella Casa

Chi non ci sarà nella Casa del Grande Fratello? Dal prossimo 11 settembre si apriranno nuovamente le porte del reality show più spiato d’Italia e, tra gli ipotetici concorrenti, ci sono anche molti nomi che non entreranno.

Provini Grande Fratello: i concorrenti che non l’hanno fatto

Tra la lista degli “esclusi” ancor prima del provino troviamo Giorgio Manetti. L’ex cavaliere del trono over di Uomini e Donne, raggiunto da Tag24 ha smentito questa indiscrezione di Amedeo Venza:

Non è vero nella maniera più assoluta, non ho voglia di partecipare al GF e non mi interessa. Stimo Alfonso Signorini, c’era stato un incontro per l’edizione del 2020, ma scelsi di non prendervi parte. Lui è sicuramente una bella persona, un bravo professionista, il programma è bello.

Anche Paola Caruso avrebbe dovuto sostenere il provino, così come ha riportato Amedeo Venza. L’ex Bonas non l’ha presa bene ed ha smentito:

Secondo la scienza di alcuni sfigxti (che nemmeno conosco), io avrei tempo di fare i casting quando seguo mio figlio due volte al giorno per la fisioterapia. Sfigxggine infinita. Penso a cercare di far guarire mio figlio non a fare show al GF. Ma come caxxo state messi.

Non ci sarà neppure Lucas Peracchi che si è pure lamentato (maldestramente) tra le pagine di Nuovo:

Ho sempre voluto entrare al Grande Fratello, ma questa volta, dopo aver letto certe notizie, non mi sono nemmeno candidato. Non è giusto impedire a chi lavora su OF di partecipare a certi programmi, è ridicolo. […] Escludere gente come me sarebbe una forma di discriminazione, falso moralismo. Non si può giudicare una persona in base a quel che fa sui social. Si potrebbero fare casting più approfonditi, in modo da capire se un personaggio ha una storia interessante, senza giudicarlo dai social. Magari è una persona sveglia proprio perché è riuscito ad avere successo grazie a questo tipo di canali.

I volti famosi che non ci saranno

Niente da fare nemmeno per Guendalina Tavassi che ha espresso rammarico per la decisione di Pier Silvio Berlusconi di eliminare il trash dal Grande Fratello:

A me non me ne può fregare di meno perché sinceramente ho il mio lavoro. Mi diverto con Instagram, ci lavoro. In televisione se arrivano cose che mi piacciono le faccio, se mi propongono cose che non mi piacciono non le faccio. Non sono mai stata una malata della televisione, ma del Grande Fratello sì. È l’unico reality che rifarei, ma non credo che ci sia più spazio per influencer e personaggi trash, dai. Definiamoci trash, ma che cavolo ce frega, è bello il trash.

Per quanto riguarda il mondo legato a Maria De Filippi, non avrebbero convinto gli autori neppure Federico Nicotera e Matteo Ranieri così come l’ex vippona Francesca Cipriani.

Secondo Oggi sarebbe stata scartata anche una star di Beautiful. Stiamo parlando di Daniel McVicar, il Clark Garrison della soap per un contenzioso con la legge italiana.

Non faranno parte del reality neppure Arianna David e Justine Mattera.