La macchina del Grande Fratello sta per attivarsi a pieno regime dal prossimo 11 settembre su Canale 5 con Alfonso Signorini alla conduzione del reality show più spiato della televisione italiana.

Provini “sfiancanti” del Grande Fratello: star di Beautiful scartata

Al fianco di Signorini troveremo Cesara Buonamici come unica opinionista mentre Rebecca Staffelli prenderà in mano le redini dei social diventando la nuova regina di Twitter al posto di Giulia Salemi.

Secondo Alberto Dandolo, gli autori del Grande Fratello sarebbero stati costretti a fare sfiancanti provini per trovare il giusto cast di concorrenti che potrebbe far felice Pier Silvio Berlusconi stanco del trash degli ultimi tempi.

La penna del settimanale Oggi ha riferito anche che Daniel McVicar (Clarke Garrison di Beautiful) sarebbe stato escluso dal cast perché avrebbe un vecchio (e ormai risolto) contenzioso con la legge italiana.

I primi concorrenti ufficiali

Alex Schwazer è il primo concorrente ufficiale della nuova edizione del Grande Fratello. Lo ha annunciato Alfonso Signorini con un video social. Il 38enne marciatore, che sogna di essere al via alle Olimpiadi di Parigi 2024 dopo le note vicissitudini per doping, ha stretto un patto con il conduttore del programma.

“Ho intenzione di tornare alle gare e per nessuna causa posso interrompere gli allenamenti” ha detto il campione olimpico a Pechino 2008 a Signorini che lo ha rassicurato: “Ti prometto che ti seguiremo giorno per giorno in questo allenamento che so che sarà molto tosto, degno di un campione olimpionico quale sei tu”.

Beatrice Luzzi è la seconda concorrente ufficiale. La conferma è arrivata tramite un video condiviso sui social media. L’attrice, diventata famosa per il suo ruolo principale nella serie televisiva Vivere, è stata coinvolta in uno spoiler riguardante la sua entrata nella Casa di Cinecittà come protagonista dell’edizione che inizierà a settembre sulla rete ammiraglia di Casa Mediaset.

Nel video condiviso online, Beatrice ha detto: “Cari amici e care amiche. So che è uscita la notizia ancor prima di digerirla o meglio… di definirla. Ma così è. Cosa posso dire? Pregate per me”.

Questa anticipazione è stata resa pubblica prima dell’annuncio ufficiale, di solito veicolato tramite i canali social del reality show condotto da Alfonso Signorini.